Перед стартом чемпионата мира 35-летний Суарес стал свободным агентом, покинув уругвайский Насьональ в статусе чемпиона страны. Ожидалось, что экс-форвард Аякса, Ливерпуля, Барселоны и Атлетико окажется в МЛС, однако у Луиса Суареса есть и другие варианты.

Суарес после ЧМ-2022 переедет в МЛС

Виктор Веласкес – президент мексиканского Крус Асуль – заявил, что хочет видеть опытного нападающего в своей команде.

"Пока у меня нет для вас новостей, но мы уже вели переговоры. Наше намерение состоит в том, чтобы привезти Луиса Суареса в Крус Асуль. Сейчас просто нужно набратьсятерпения и поискать еще одно или два усиления. Кроме нападающего, мы также ищем левого защитника", – цитирует Веласкеса AS.

Крус Асуль занял седьмое место мексиканской Апертуры. В плей-офф потенциальная команда Суареса вылетела в 1/4 финала.

Напомним, на ЧМ-2022 Уругвай не вышел из группы, пропустив в плей-офф Южную Корею и Португалию. Луис Суарес сыграл в Катаре 3 матча, отдал 1 голевой пас.

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