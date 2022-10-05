Суарес со следующего года станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1. Форвард сменит клуб после чемпионата мира.

Суарес покинет Насьональ перед ЧМ-2022: заявление президента

Луис летом покинул Атлетико и присоединился к родному Насьоналю. Президент уругвайского клуба уже заявил, что соглашение рассчитано на полгода, стороны не будут продолжать сотрудничество.

За Лос-Анджелес Гэлакси сейчас выступают Чичарито, Дуглас Коста и Рики Пуч. Суарес заработал имя бомбардирскими достижениями в Ливерпуле и Барселоне.