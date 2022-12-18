Перед стартом чемпіонату світу 35-річний Суарес став вільним агентом, покинувши уругвайський Насьйональ у статусі чемпіона країни. Очікувалося, що екс-форвард Аякса, Ліверпуля, Барселони та Атлетіко опиниться в МЛС, однак у Луїса Суареса є й інші варіанти.

Суарес після ЧС-2022 переїде в МЛС

Віктор Веласкес – президент мексиканського Крус Асуль – заявив, що хоче бачити досвідченого нападника у своїй команді.

"Поки що в мене немає для вас новин, але ми вже вели переговори. Наш намір полягає в тому, щоб привезти Луїса Суареса в Крус Асуль. Зараз просто потрібно набратися терпіння і пошукати ще одне або два підсилення. Окрім нападника, ми також шукаємо лівого захисника", – цитує Веласкеса AS.

Крус Асуль посів сьоме місце мексиканської Апертури. У плей-офф потенційна команда Суареса вилетіла у 1/4 фіналу.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Уругвай не вийшов з групи, пропустивши у плей-офф Південну Корею та Португалію. Луїс Суарес зіграв у Катарі 3 матчі, віддав 1 гольовий пас.

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