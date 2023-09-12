Уже бывший президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес в очередной раз заверил, что не считает себя виновным в скандале, который привел к его отставке.

Как известно, после финала женского ЧМ-2023, в котором Испания обыграла Англию, Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в губы. Возник скандал, а ФИФА отстранила руководителя испанской федерации от должности. В итоге, 46-летний Рубиалес под давлением подал в отставку.

Рубиалес подал в отставку, не выдержав давления после скандала с поцелуем

"В моих действиях не было никакого сексуального подтекста. Я сделал это исключительно из благородных намерений. Повторяю это еще раз. Поцелуй Дженни Эрмосо имел такое же значение, как поцелуй одной из моих дочерей. Между друзьями и членами семьи такие моменты случаются часто.

Да, я ошибся. Мне нужно было действовать более рассудительно и дипломатично. Но уверяю, что в моем поведении не было ни агрессии, ни сексуального подтекста. Это просто был момент волнения и счастья. Верю, что правду раскроют и все будет хорошо", – рассказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.