Вже колишній президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес вкотре запевнив, що не вважає себе винним у скандалі, який призвів до його відставки.

Як відомо, після фіналу жіночого ЧС-2023, у якому Іспанія обіграла Англію, Луїс Рубіалес поцілував футболістку Дженні Ермосо в губи. Виник скандал, а ФІФА відсторонила очільника іспанської федерації від посади. У підсумку, 46-річний Рубіалес під тиском подав у відставку.

Рубіалес подав у відставку, не витримавши тиску після скандалу з поцілунком

"У моїх діях не було жодного сексуального підтексту. Я зробив це виключно з благородних намірів. Повторюю це вкотре. Поцілунок Дженні Ермосо мав таке ж значення, як поцілунок однієї з моїх доньок. Між друзями та членами сім'ї такі моменти трапляються часто.

Так, я помилився. Мені потрібно було діяти розважливіше і дипломатичніше. Але запевняю, що в моїй поведінці не було ні агресії, ні сексуального підтексту. Це просто була мить хвилювання і щастя. Вірю, що правду розкриють і все буде добре", – розповів Рубіалес в інтерв'ю Пірсу Моргану.