Рубиалес после скандала с поцелуем определился со своим будущим
07:30 - Читати українською
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес решил не сражаться за сохранение своего места.
"Я передал заявление об отставке с поста президента RFEF.
Скандал с поцелуем: игрок подал официальную жалобу на Рубиалеса
После быстрого отстранения, проведенного ФИФА плюс остальных процедур, открытых против меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свой пост», – цитирует функционера Relevo.
Напомним, что во время празднования ЧМ-2023 Луис Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо. Действия президента Федерации футбола Испании резко раскритиковала общественность. Игрок национальной команды подала жалобу на Рубиалеса.
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