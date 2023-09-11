Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес решил не сражаться за сохранение своего места.

"Я передал заявление об отставке с поста президента RFEF.

Скандал с поцелуем: игрок подал официальную жалобу на Рубиалеса

После быстрого отстранения, проведенного ФИФА плюс остальных процедур, открытых против меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свой пост», – цитирует функционера Relevo.

Напомним, что во время празднования ЧМ-2023 Луис Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо. Действия президента Федерации футбола Испании резко раскритиковала общественность. Игрок национальной команды подала жалобу на Рубиалеса.

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