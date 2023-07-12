Наставник парижан считает, что позиция голкипера очень важна в команде. В составе ПСЖ в прошлом сезоне несомненным первым номером был Джанлуиджи Доннарумма. Однако в кампании 2023/24 итальянец может потерять свое место в основе.

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Как сообщает L'Équipe, главный тренер ПСЖ Луис Энрике хотел бы видеть в команде голкипера, хорошо играющего ногами и способного отдать первый пас. Парижане уже начали поиски нового вратаря. Чемпион Франции обращает свое внимание на таких игроков, как Кепа, Де Хеа, а также Уго Льорис. В клубе еще не решили, хотят ли иметь полноценную замену Доннарумме, или просто приобрести качественного дублера.

Напомним, что после аренды в Ноттингеме в ПСЖ вернется Кейлор Навас, но руководство столичной команды не рассчитывает на 36-летнего голкипера в предстоящем сезоне.

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