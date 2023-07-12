Наставник парижан вважає, що позиція голкіпера дуже важлива в команді. У складі ПСЖ в минулому сезоні безперечним першим номером був Джанлуїджі Доннарумма. Однак в кампанії 2023/24 італієць може втратити своє місце в основі.

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Як повідомляє L'Équipe, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке хотів би бачити в команді голкіпера, який добре грає ногами і здатен віддати перший пас. Парижани вже почали пошуки нового воротаря. Чемпіон Франції звертає свою увагу на таких гравців, як Кепа, Де Хеа, а також Уго Льоріс. У клубі ще не вирішили, чи хочуть мати повноцінну заміну Доннаруммі, чи просто придбати якісного дублера.

Нагадаємо, що після оренди в Ноттінгем до ПСЖ повернеться Кейлор Навас, але керівництво столичної команди не розраховує на 36-річного голкіпера в майбутньому сезоні.

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