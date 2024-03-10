Луїс Енріке спантеличив журналістів відповіддю на запитання про Мбаппе – над лідером ПСЖ продовжують знущатися
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке продовжує майстерно ухилятися від питань про Кіліана Мбаппе.
Наставник парижан залишив французького феномена на лаві запасних в матчі проти Реймса (2:2). Це вже четвертий матч поспіль, коли нападника або тримають у запасі, або заміняють раніше, ніж пролунає фінальний свисток. Кіліан Мбаппе з'явився на полі у другому таймі, зігравши лише 15 хвилин. Після гри Луїс Енріке не уник питань про нападника і його ігровий час, але зумів не відповісти на них.
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"Кіліан Мбаппе – неймовірний гравець. Я бажаю йому всього найкращого. Це було не ваше запитання, але це моя відповідь. Ось як це працює", – заявив іспанець в ефірі Prime Video.
Нагадаємо, що ПСЖ перебуває наразі на першому місці у турнірній таблиці Ліги 1 з 56 очками. Брест відстає на 10 пунктів.
Кіліан Мбаппе у поточному сезоні у чемпіонаті забив за парижан 21 гол у 23 матчах.
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