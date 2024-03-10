Лига 1, 25 тур

Лорьян – Лион – 0:2

Голы: Тальяфико, 52, Балде, 64

Ланс – Брест – 1:0

Гол: Агиляр, 32

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Лион в прошлом туре проиграл Лансу (0:3). Команда Пьера Сажа сумела реабилитироваться на выезде против Лорьяна. "Ткачи" неплохо контролировали игру в первом тайме, но в атаке мало что могли продемонстрировать. После перерыва Лион продолжил давить на соперника и в итоге забил два гола. Лорьян остался на 15 строчке с 25 баллами, а "ткачи" находятся на 10 месте с 31 очком. От зоны еврокубков Лион отстает на девять пунктов.

Одно из ключевых противостояний этого тура проходило на Севере Франции. Ланс, который борется за Лигу Европы принимал одного из лидеров чемпионата. Брест выиграл три матча подряд, не пропустив ни одного гола. В этом матче оборона не смогла продемонстрировать такую же надежность. Агиляр на 32 минуте вывел свою команду вперед. Ланс действовал достаточно компактно и не позволил "пиратам" распоряжаться в своей штрафной.

После перерыва Брест заставил хозяев поля проводить больше времени у своих ворот. Лучший момент отыграть был у Сатриано, но Брис Самба вытащил мяч с линии. Добыть хотя бы ничью "пиратам" не удалось.

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