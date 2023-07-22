Взрыв в парижской команде произошел после того, как стало известно, что французского нападающего не включили в турне по Японии. Такое решение руководства ПСЖ – это еще одна попытка уговорить Килиана Мбаппе продлить соглашение с клубом.

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Как сообщает Relevo, главному тренеру парижан Луису Энрике не нравится отстранение нападающего. Если Мбаппе останется в команде еще на год, испанский специалист не будет выполнять приказ держать Килиана как можно дальше от команды. Энрике считает, что француз усилит его команду, поэтому, несмотря на давление со стороны Катара, тренер будет включаться нападающего в состав.

Напомним, что действующее соглашение Килиана Мбаппе с ПСЖ завершается в 2024 году. Нападающий не рассматривает этим летом переход в другой клуб и хочет в сезоне 2023/24 выступать за парижан.

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