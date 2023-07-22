Килиан Мбаппе имеет несколько вариантов для продолжения карьеры. ПСЖ хочет солидно заработать на уходе футболиста.

Боссы ПСЖ уверены, что Мбаппе имеет соглашение с Реалом о присоединении к "бланкос" следующим летом – как только у Килиана завершится действующий контракт с парижанами. Именно поэтому игрока не взяли на сбор в Японию, что вызвало большой интерес к кандидатуре футболиста.

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Как сообщает издание RMC Sport, Аль-Хиляль из Саудовской Аравии предложил футболисту 400 миллионов евро и двухлетний контракт, а ПСЖ может получить 200 миллионов евро. Азиатцы не исключают дальнейшую продажу нападающего через год в Реал.

Еще одним кандидатом на звездного француза СМИ называют Челси – лондонский клуб четко высказал свою позицию и запросил информацию по игроку, но официальное предложение еще не делал.

Отмечается, что если до 31 июля Мбаппе не согласится продлить контракт, то ПСЖ готов принять предложение аравийцев.

Килиан в прошлом сезоне провел 45 матчей в составе ПСЖ, в которых забил 43 гола и отдал 11 голевых передач.

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