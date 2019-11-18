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Луис Энрике может вернуться в сборную Испании на Евро-2020 после перерыва из-за трагической смерти дочери

19:08 89 Читати українською
Луис Энрике может вернуться в сборную Испании на Евро-2020 после перерыва из-за трагической смерти дочери
Роберт Морено и Луис Энрике / Твиттер сборной Испании

Сборная Испании готова вернуться к сотрудничеству с Луисом Энрике, который возглавлял команду перед нынешним главным тренером Робертом Морено.

Федерация футбол Испании рассматривает вариант с возвращением 49-летнего специалиста на должность тренера сборной, информирует LaSexta.

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В ближайшее время президент федерации Луис Рубиалес должен определиться относительно будущего тренера для "Фурии рохи". Роберт Морено имеет неплохие шансы удержать свою должность как минимум до конца Евро-2020, однако существует и второй вариант. Испанцы могут вернуть Луиса Энрике, который в июне этого года покинул команду ради своей дочери – девочка боролась со страшной болезнью, но, к сожалению, умерла. Двери главной команды страны открыты для экс-наставника Барселоны, если он захочет возобновить тренерскую деятельность.

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Напомним, Испания уверенно выиграла группу F в отборе на Евро-2020 и заранее гарантировала себе участие в основной стадии турнира.

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Луис Энрике Луис Энрике Евро-2020 Роберт Морено Роберт Морено Испания Испания
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