Арсенал провел переговоры с Луисом Энрике, – СМИ

Бывший наставник Барселоны и сборной Испании Луис Энрике может заменить своего соотечественника Унаи Эмери на посту главного тренера лондонского Арсенала.

Директор "канониров" Рауль Санлеи побывал в Испании, где встретился с именитым тренером, информирует Metro. Энрике был главной кандидатурой на замену Арсена Венгера в 2018-м году, однако тогда стороны не смогли договориться и лондонцев возглавил Эмери. Последним местом работы 49-летнего специалиста была сборная Испании, которую он покинул в июне этого года по личным причинам.

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Напомним, ранее Санлеи встречался с Жозе Моуринью, который, как сообщала британская пресса, поразил функционера своими идеями. Правда, потом одиозного португальца связывали с Баварией.

Отметим, что под руководством Унаи Эмери Арсенал не может победить на протяжении четырех матчей АПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны ЛЧ на 8 очков.

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