Луїс Енріке може повернутися у збірну Іспанії на Євро-2020 після перерви через трагічну смерть доньки

Збірна Іспанії готова повернутися до співпраці з Луїсом Енріке, який очолював команду перед нинішнім головним тренером Робертом Морено.

Федерація футболу Іспанії розглядає варіант з поверненням 49-річного фахівця на посаду керманича збірної, інформує LaSexta.

Арсенал провів переговори з Луїсом Енріке, – ЗМІ

Найближчим часом президент федерації Луїс Рубіалес повинен визначитися щодо майбутнього тренера для "Фурії рохи". Роберт Морено має непогані шанси втримати свою посаду щонайменше до кінця Євро-2020, однак існує і другий варіант. Іспанці можуть повернути Луїса Енріке, який у червні цього року покинув команду заради своєї доньки – дівчинка боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, померла. Двері головної команди країни відкриті для екс-наставника Барселони, якщо він захоче відновити тренерську діяльність.

Євро-2020: визначилися 17 з 24 учасників фінального етапу

Нагадаємо, Іспанія впевнено виграла групу F у відборі на Євро-2020 і заздалегідь гарантувала собі участь в основній стадії турніру.