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Луїс Енріке може повернутися у збірну Іспанії на Євро-2020 після перерви через трагічну смерть доньки

19:05 450 Читать на русском
Луїс Енріке може повернутися у збірну Іспанії на Євро-2020 після перерви через трагічну смерть доньки
Роберт Морено і Луїс Енріке / Твіттер збірної Іспанії

Збірна Іспанії готова повернутися до співпраці з Луїсом Енріке, який очолював команду перед нинішнім головним тренером Робертом Морено.

Федерація футболу Іспанії розглядає варіант з поверненням 49-річного фахівця на посаду керманича збірної, інформує LaSexta.

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Найближчим часом президент федерації Луїс Рубіалес повинен визначитися щодо майбутнього тренера для "Фурії рохи". Роберт Морено має непогані шанси втримати свою посаду щонайменше до кінця Євро-2020, однак існує і другий варіант. Іспанці можуть повернути Луїса Енріке, який у червні цього року покинув команду заради своєї доньки – дівчинка боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, померла. Двері головної команди країни відкриті для екс-наставника Барселони, якщо він захоче відновити тренерську діяльність.

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Нагадаємо, Іспанія впевнено виграла групу F у відборі на Євро-2020 і заздалегідь гарантувала собі участь в основній стадії турніру.

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Теги
Луїс Енріке Луїс Енріке Євро-2020 Роберт Морено Роберт Морено Іспанія Іспанія
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