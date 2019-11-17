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Евро-2020: определились 17 из 24 участников финального этапа

21:43 169 Читати українською
Евро-2020: определились 17 из 24 участников финального этапа
Действующие чемпионы присоединились к участникам Евро-2020 / Reuters

Список учасников основной стадии Евро-2020 по итогам квалификации близок к своему окончательному формированию.

 
Бруну Фернандеш 39’
Криштиану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Криштиану Роналду

К сборным Украины, Италии, Испании, Бельгии, Польши, России, Турции, Англии, Франции, Чехии, Финляндии, Швеции, Нидерландов, Германии, Хорватии и Австрии присоединились и действующие чемпионы Европы – португальцы.

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Роналду и компания одолели Люксембург (2:0), благодаря чему вслед за Украиной стали вторым "делегатом" на Евро-2020 от группы В. Всего по итогам отбора место в главной стадии первенства получат 20 команд, то есть осталось три вакантных места. Еще четыре участника смогут пробиться на континентальный турнир через Лигу наций.

К слову, жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

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Евро-2020 Португалия Португалия Люксембург - Португалия
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