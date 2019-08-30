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Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

00:17 110 Читати українською
Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери
Луис Энрике / фото из соцсетей

В семье бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике произошла трагедия.

Испанский специалист сам сообщил о беде, которая постигла его семью, опубликовав соответствующее сообщение в Твиттере.

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Дочь Энрике, которой было всего 9 лет, звали Хана. В течение 5-и месяцев девочка боролась с остеосаркомой – раком костей.

Напомним, Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести 7 матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения. В июне текущего года было объявлено, что наставник покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

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