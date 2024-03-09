Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже откровенно смеется над журналистами, которые продолжают расспрашивать о конфликте с Килианом Мбаппе.

После победы над Реалом Сосьедад форвард заверил, что у него нет никаких проблем с тренером. Перед игрой против Реймса в чемпионате настал черед отвечать Луису Энрике – есть ли у него конфликты с главной звездой команды.

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"Я вообще не спрашиваю Килиана об этом. Завтра все будет зависеть от погоды – жарко или нет", – пошутил Лучо на пресс-конференции.

Напомним, Мбаппе начал регулярно сидеть в запасе ПСЖ после того, как вышел инсайд о его окончательном решении перейти в Реал свободным агентом. Несмотря на это, "черепашка" продолжает демонстрировать заоблачные цифры – 34 гола и 7 ассистов в 34 матчах сезона.

Journaliste : «est-ce Mbappé sera sur le banc demain ? »



Luis Enrique : «on verra en fonction du soleil »



Il est en roue libre pic.twitter.com/aJZvFQiUlc — Panam’s (@panams75) March 9, 2024

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