Луис Энрике доводит ситуацию с Мбаппе до абсурда: "Завтра все будет зависеть от погоды"
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже откровенно смеется над журналистами, которые продолжают расспрашивать о конфликте с Килианом Мбаппе.
После победы над Реалом Сосьедад форвард заверил, что у него нет никаких проблем с тренером. Перед игрой против Реймса в чемпионате настал черед отвечать Луису Энрике – есть ли у него конфликты с главной звездой команды.
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"Я вообще не спрашиваю Килиана об этом. Завтра все будет зависеть от погоды – жарко или нет", – пошутил Лучо на пресс-конференции.
Напомним, Мбаппе начал регулярно сидеть в запасе ПСЖ после того, как вышел инсайд о его окончательном решении перейти в Реал свободным агентом. Несмотря на это, "черепашка" продолжает демонстрировать заоблачные цифры – 34 гола и 7 ассистов в 34 матчах сезона.
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