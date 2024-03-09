Луїс Енріке доводить ситуацію з Мбаппе до абсурду: "Завтра все буде залежати від погоди"
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вже відверто кепкує з журналістів, які продовжують розпитувати про конфлікт з Кіліаном Мбаппе.
Після перемоги над Реалом Сосьєдад форвард запевнив, що у нього немає жодних проблем з тренером. Перед грою проти Реймса в чемпіонаті настала черга відповідати Луїса Енріке – чи є у нього конфлікти з головною зіркою команди.
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"Я взагалі не питаю Кіліана про це. Завтра все буде залежати від погоди – спекотно чи ні", – пожартував Лучо на прес-конференції.
Нагадаємо, Мбаппе почав регулярно сидіти в запасі ПСЖ після того, як вийшов інсайд про його остаточне рішення перейти в Реал вільним агентом. Попри це "черепашка" продовжує демонструвати захмарні цифри – 34 голи та 7 асистів у 34 матчах сезону.
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