Звездный форвард решил не продлевать контракт. Летом Мбаппе станет свободным агентом. Пока не было никаких официальных заявлений, но СМИ убеждены, что следующим клубом француза станет Реал.

Мбаппе и Дэвис в Реале: президент Мадрида посмеялся над фанами, которые хотели выведать секреты

Зато ПСЖ нужно думать над заменой главной звезде. Парижане не против совместить выполнение этой задачи с местью Реалу, сообщает Sport.es. Речь идет о том, что французский клуб может попытаться забрать из Мадрида Винисиуса Жуниора.

Однако общего в этих ситуациях может быть лишь переезд лидера. Мбаппе уходит свободным агентом, а за Винисиуса придется много заплатить. Также среди фанов Реала не столь сильная поддержка бразильца, который уже раздражает их своим поведением и отношением к игре (в частности, Жуниор якобы начал меньше работать на команду). Ну и напоследок, ПСЖ не просто сможет помочь Реалу заработать, но и освободить место для Мбаппе, который был бы прямым конкурентом Винисиусу.