Лудогорец завоевал первый трофей в новом сезоне, одолев Левски в матче за Суперкубок. Игорь Пластун провел весь поединок.

Суперкубок Болгарии

Лудогорец – Левски – 2:2, по пенальти 4:3

Гол ы : Десподов, 68, 72 (пен.) – Миланов, 41, ван дер Кап, 90+2

Левски захватил инициативу с первых минут и забил на старте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Уже к перерыву номинальные гости добились своего, шедеврально забив после ошибки соперника в центре поля и стремительной контратаки.

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После перерыва Лудогорец проявил характер и дважды расписался в воротах визави. Дублем отличился Десподов. Казалось, что "орлы" сохранят победный счет, но на 90+2 минуте ван дер Кап все же сравнял ситуацию на табло. Сразу были пенальти, в которых точнее оказались игроки Лудогорца.