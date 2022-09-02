Лудогорець завоював перший трофей у новому сезоні, здолавши Левскі у матчі за Суперкубок. Ігор Пластун провів увесь поєдинок.

Суперкубок Болгарії

Лудогорець – Левскі – 2:2, по пенальті 4:3

Голи: Десподов, 68, 72 (пен.) – Міланов, 41, ван дер Кап, 90+2

Левскі захопив ініціативу з перших хвилин і забив на старті, проте взяття воріт скасували через офсайд. Вже до перерви номінальні гості досягли свого, шедеврально забивши після помилки суперника у центрі поля й стрімкої контратаки.

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По перерві Лудогорець проявив характер і двічі розписався у воротах візаві. Дублем відзначився Десподов. Здавалось, що "орли" збережуть переможний рахунок, але на 90+2 хвилині ван дер Кап все ж зрівняв ситуацію на табло. Одразу були пенальті, у яких влучнішими виявились гравці Лудогорця.

Ігор Пластун, до слова, провів увесь поєдинок, але у серії 11-метрових участі не брав. Для українця це був уже 12-й матч у поточному сезоні.