Лига Европы, 3 квалификационный раунд (первый матч)

Астана – Лудогорец – 2:1

Голы: Томашевич, 40, Марочкин, 53 – Сонко-Сандберг, 34

Лудогорец стартовал в этой еврокубковой кампании в квалификации Лиги чемпионов, но во втором раунде вылетел от словенской Олимпии (1:1, 1:2). Казалось, в Лиге Европы у "зелёных" будет больше шансов выйти в групповой этап основного турнира, но и в этом турнире команда Ивайло Петева продолжила выступать не самым убедительным образом.

СК Днепр-1 может потерять еще одного лидера – европейский клуб сделал предложение по защитнику сборной Украины

В первом матче третьего квалификационного раунда болгары уступили в столице Казахстана местной Астане (1:2). Все три мяча были забиты головой: полузащитник гостей Сонко-Сандберг замкнул подачу Десподова, а Томашевич и Марочкин забили свои мячи после навесов Лончара и Оганесяна соответственно.

Украинский центральный защитник Игорь Пластун провёл всю игру в запасе. Ответный матч между его командой и Астаной состоится в Разграде 17-го августа.

Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф квалификации – Заря и Днепр-1 могут сыграть между собой