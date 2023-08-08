Ліга Європи, 3 кваліфікаційний раунд (перший матч)

Астана – Лудогорець – 2:1

Голи: Томашевіч, 40, Марочкін, 53 – Сонко-Сандберг, 34

Лудогорець стартував у цій єврокубковій кампанії у кваліфікації Ліги чемпіонів, але в другому раунді вилетів від словенської Олімпії (1:1, 1:2). Здавалося, у Лізі Європи у "зелених" буде більше шансів вийти до групового етапу основного турніру, але і в цьому турнірі команда Івайло Петева продовжила виступати не найпереконливішим чином.

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У першому матчі третього кваліфікаційного раунду болгари поступилися в столиці Казахстану місцевій Астані (1:2). Усі три м'ячі було забито головою: півзахисник гостей Сонко-Сандберг замкнув подачу Десподова, а Томашевіч і Марочкін забили свої м'ячі після навісів Лончара і Оганесяна відповідно.

Український центральний захисник Ігор Пластун провів усю гру в запасі. Матч-відповідь між його командою та Астаною відбудеться в Разграді 17-го серпня.

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