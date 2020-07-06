toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Лучший игрок МЛС отказался участвовать в возобновлении сезона

6 июля 22:00 - Читати українською
Лучший игрок МЛС отказался участвовать в возобновлении сезона
Карлос Вела / фото с открытых источников

Нападающий Лос-Анджелеса Карлос Вела не поможет своей команде в плей-офф МЛС после возобновления сезона.

Мексиканский форвард не присоединился к Лос-Анджелесу, который считается фаворитом в борьбе за титул, сообщает ESPN.

Лос-Анджелес Гэлакси разорвал контракт с игроком, жена которого призвала убивать протестующих в США

8 июля должен начаться специальный турнир MLS is back, все матчи которого состоятся в спорткомплексе ESPN Wide World на Walt Disney Resort вблизи Орландо, во Флориде. Конечно, матчи пройдут без зрителей.

Карлос Вела, который стал лучшим игроком регулярного чемпионата, в плей-офф не сыграет. Лидер Лос-Анджелеса решил остаться дома, ведь у него беременная жена, а друзьям и родственникам нельзя будет находиться на территории спорткомплекса. СМИ считают, что даже такая потеря не вычеркнет "черно-золотых" из списка главных претендентов на трофей.

МЛС проведет супертурнир в формате чемпионата мира – роскошный способ оживить футбол

blog_ava
Григорчук выдвинул строгое требование к клубам, в которых готов продолжить тренерскую карьеру
06:30
2588
Теги
Мир коронавирус МЛС Лос-Анджелес Лос-Анджелес Карлос Карлос Вела
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
39
мин
Рух
17:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук