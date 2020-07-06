Лучший игрок МЛС отказался участвовать в возобновлении сезона

Нападающий Лос-Анджелеса Карлос Вела не поможет своей команде в плей-офф МЛС после возобновления сезона.

Мексиканский форвард не присоединился к Лос-Анджелесу, который считается фаворитом в борьбе за титул, сообщает ESPN.

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8 июля должен начаться специальный турнир MLS is back, все матчи которого состоятся в спорткомплексе ESPN Wide World на Walt Disney Resort вблизи Орландо, во Флориде. Конечно, матчи пройдут без зрителей.

Карлос Вела, который стал лучшим игроком регулярного чемпионата, в плей-офф не сыграет. Лидер Лос-Анджелеса решил остаться дома, ведь у него беременная жена, а друзьям и родственникам нельзя будет находиться на территории спорткомплекса. СМИ считают, что даже такая потеря не вычеркнет "черно-золотых" из списка главных претендентов на трофей.

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