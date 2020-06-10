МЛС проведет супертурнир в формате чемпионата мира – роскошный способ оживить футбол

Футбол в США и Канаде возвращается классным чемпионатом "MLS is Back" во Флориде. 54 матча, 26 команд, плей-офф и путевка в Лигу чемпионов КОНКАКАФ для победителя.

Текущий сезон в МЛС не успел начаться, как после двух туров грянула эпидемия COVID-19. С начала марта американские клубы находились на карантине. Лишь через три месяца – в первых числах июня – они получили разрешение вернуться к тренировкам со строгими ограничениями. А еще через месяц сыграют первые матчи.

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МЛС запланировала особый турнир "MLS is Back" для 26 клубов двух конференций. Далее коротко о главном.

Место: турнир состоится в спорткомплексе ESPN Wide World на Walt Disney Resort вблизи Орландо, во Флориде. Конечно, матчи пройдут без зрителей.

Даты: старт – 8 июля, финал – 11 августа.

Какой формат?

– групповой турнир. 26 команд жеребьевкой будут разделены на 6 групп: 3 – для восточной конференции, 3 – для западной. Посев минимальный, по разным группам разведут только 2-3 лучшие команды.

– плей-офф начнется с 1/8 финала, куда выйдут по два лидера каждой группы и 4 лучших третьих места. Каждое противостояние будет состоять из одного матча.

Counting down the days 'til ???? ?...



All the details on our #MLSisBack Tournament at @WaltDisneyWorld. pic.twitter.com/JRXR1hMjIz — Major League Soccer (@MLS) June 10, 2020

Когда будут проходить матчи?

В три временных слота: в 16:00 по Киеву, в 3:00 по Киеву и в 5:30 по Киеву.

Какие призы?

Победитель чемпионата получит путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2021. Призовой фонд очень скромный – 1,1 миллиона долларов США. Кроме этого, очки, заработанные на групповом этапе этого турнира, будут учитываться в турнирную таблицу регулярного сезона МЛС-2020.

Зачем этот турнир?

"У нас будет возможность полностью контролировать все 26 клубов в рамках одной локации. Благодаря этому мы сможем максимально защитить здоровье игроков и тренеров во время возобновления матчей", – объясняет глава МЛС Дон Гарбер. Лига разработала специальный план тестирования на COVID-19 для всех команд и обслуживающего персонала.

Сразу после завершения этого турнира МЛС планирует возобновить регулярный чемпионат, формат которого может претерпеть изменения.

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В нынешней МЛС нет звезд первой величины типа Бекхэма, Ибрагимовича, Лэмпарда, Джеррарда, Пирло или Руни. Самыми яркими персонажами выступают Карлос Вела из Лос-Анджелеса (лучший бомбардир прошлого сезона – 34 гола), Чичарито из Лос-Анджелес Гэлакси и Нани из Орландо Сити.

Можно отметить знакомого нам по Металлисту Себастьяна Бланко из Портленда. В прошлогоднем финале за Торонто играл экс-партнер Малиновского и звезда бельгийского первенства Алехандро Посуэло. К слову, канадцы проиграли тогда титул действующему чемпиону – Сиэтл Саундерс.

На тренерских рядах точно узнаете Тьерри Анри (Монреаль Импакт), Франка де Бура (Атланта Юнайтед), Боба Брэдли (Лос-Анджелес) и Япа Стама (Цинциннати). Стоит напомнить, что с этого сезона в МЛС начал играть клуб Дэвида Бекхэма. Правда, стартовала команда Интер Майами не очень удачно – с двух поражений.

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