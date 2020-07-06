Найкращий гравець МЛС відмовився брати участь у відновленні сезону

Нападник Лос-Анджелеса Карлос Вела не допоможе своїй команді у плей-офф МЛС після відновлення сезону.

Мексиканський форвард не приєднався до Лос-Анджелеса, який вважається фаворитом у боротьбі за титул, повідомляє ESPN.

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8 липня має розпочатися спеціальний турнір MLS is back, всі матчі якого відбудуться в спорткомплексі ESPN Wide World на Walt Disney Resort поблизу Орландо, у Флориді. Звичайно, матчі пройдуть без глядачів.

Карлос Вела, який став найкращим гравцем регулярного чемпіонату, у плей-офф не зіграє. Лідер Лос-Анджелеса вирішив залишитися вдома, адже у нього вагітна дружина, а друзям та родичам не можна буде перебувати на території спорткомплексу. ЗМІ вважають, що навіть така втрата не викреслить "чорно-золотих" зі списку головних претендентів на трофей.

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