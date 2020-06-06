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Лос-Анджелес Гэлакси разорвал контракт с игроком, жена которого призвала убивать протестующих в США

09:37 12 Читати українською
Лос-Анджелес Гэлакси разорвал контракт с игроком, жена которого призвала убивать протестующих в США
Александар Катай / Getty images

Клуб MLS Лос-Анджелес Гэлакси решил прервать сотрудничество с сербским футболистом Александаром Катаем.

Пресс-служба Лос-Анджелес Гэлакси сообщила о расторжении контракта с 29-летним полузащитником сборной Сербии Александаром Катаем.

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Это произошло через два дня после того, как жена футболиста в соцсетях жестко раскритиковала протесты в США. Женщина в своем Инстаграме выражала надежду, что полицейские будут давить и убивать протестующих, и назвала митингующих "мерзким скотом". Кроме того, девушка отрицательно отзывалась о движении Black Lives Matter, призывающем защитить темнокожих.

К слову, Катай присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси в межсезонье. До этого он два сезона провел в Чикаго Файр. Сербский полузащитник сыграл только два матча за новый клуб, выходя в стартовом составе. За национальную команду игрок провел 9 матчей, один из которых – против Украины (0:2)

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Теги
Мир МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Александар Катай Александар Катай
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