Торжественное мероприятие запланировано на 17 января 2022 года, сообщает официальный сайт ФИФА. Голосование начнется 22 ноября и завершится 10 декабря 2021 года.

"Золотой мяч-2021": организаторы отреагировали на досрочную "победу" Месси

Церемонию награждения будет принимать Дом ФИФА в швейцарском Цюрихе. Для соблюдения правил безопасности организаторы выбрали формат виртуального телешоу. Победители женского и мужского футбола будут определены в ряде категорий, среди которых лучший игрок, тренер, вратарь и премия Пушкаша за самый красивый гол.

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Добавим, что в 2020 году ФИФА также вручала награды The Best, не взяв пример с "Золотого мяча" от France Football. Лучшим мужским игроком тогда признали Роберта Левандовски (Бавария), а лучшим тренером Юргена Клоппа (Ливерпуль).

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