Лучший игрок-2021: ФИФА объявила дату вручения своей награды
ФИФА обнародовала подробности предстоящей церемонии награждения победителей The Best.
Торжественное мероприятие запланировано на 17 января 2022 года, сообщает официальный сайт ФИФА. Голосование начнется 22 ноября и завершится 10 декабря 2021 года.
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Церемонию награждения будет принимать Дом ФИФА в швейцарском Цюрихе. Для соблюдения правил безопасности организаторы выбрали формат виртуального телешоу. Победители женского и мужского футбола будут определены в ряде категорий, среди которых лучший игрок, тренер, вратарь и премия Пушкаша за самый красивый гол.
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Добавим, что в 2020 году ФИФА также вручала награды The Best, не взяв пример с "Золотого мяча" от France Football. Лучшим мужским игроком тогда признали Роберта Левандовски (Бавария), а лучшим тренером Юргена Клоппа (Ливерпуль).
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