Найкращий гравець-2021: ФІФА оголосила дату вручення своєї нагороди
ФІФА оприлюднила подробиці майбутньої церемонії нагородження переможців The Best.
Урочистий захід запланований на 17 січня 2022 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Голосування розпочнеться 22 листопада та завершиться 10 грудня 2021 року.
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Церемонію нагородження прийматиме Будинок ФІФА у швейцарському Цюриху. Заради дотримання правил безпеки організатори обрали формат віртуального телешоу. Переможці жіночого та чоловічого футболу будуть визначені в низці категорій, серед яких найкращий гравець, тренер, воротар і премія Пушкаша за найкрасивіший гол.
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Додамо, що у 2020 році ФІФА також вручала нагороди The Best, не взявши приклад із "Золотого м'яча" від France Football. Найкращим чоловічим гравцем тоді визнали Роберта Лєвандовскі (Баварія), а найкращим тренером Юргена Клоппа (Ліверпуль).
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