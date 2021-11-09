Урочистий захід запланований на 17 січня 2022 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Голосування розпочнеться 22 листопада та завершиться 10 грудня 2021 року.

"Золотий м'яч-2021": організатори відреагували на дострокову "перемогу" Мессі

Церемонію нагородження прийматиме Будинок ФІФА у швейцарському Цюриху. Заради дотримання правил безпеки організатори обрали формат віртуального телешоу. Переможці жіночого та чоловічого футболу будуть визначені в низці категорій, серед яких найкращий гравець, тренер, воротар і премія Пушкаша за найкрасивіший гол.

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Додамо, що у 2020 році ФІФА також вручала нагороди The Best, не взявши приклад із "Золотого м'яча" від France Football. Найкращим чоловічим гравцем тоді визнали Роберта Лєвандовскі (Баварія), а найкращим тренером Юргена Клоппа (Ліверпуль).

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