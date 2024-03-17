Лучший бомбардир Севильи лез бить главного тренера – видео неадекватной реакции на замену
Севилья продемонстрировала ужасную командную химию в матче 29-го тура Ла Лиги против Сельты (1:2).
Юссеф Эн-Несири до перерыва оформил свой 10-й гол в чемпионате, но ушел с поля на 60-й минуте. Главный тренер Кике Санчес Флорес второй раз подряд довольно рано снимает лучшего бомбардира Севильи, что ему явно не нравится.
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Эн-Несири крушил все на своем пути к скамейке запасных, и наставник решил его унять. Нападающий вместо примирения пошел навстречу Кике, явно имея недобрые намерения. К счастью, рядом оказался Лукас Окампос, который растолкал участников конфликта.
Заметим, что без Эн-Несири Севилья дважды пропустила и в итоге проиграла матч.
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