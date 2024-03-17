Юссеф Эн-Несири до перерыва оформил свой 10-й гол в чемпионате, но ушел с поля на 60-й минуте. Главный тренер Кике Санчес Флорес второй раз подряд довольно рано снимает лучшего бомбардира Севильи, что ему явно не нравится.

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Эн-Несири крушил все на своем пути к скамейке запасных, и наставник решил его унять. Нападающий вместо примирения пошел навстречу Кике, явно имея недобрые намерения. К счастью, рядом оказался Лукас Окампос, который растолкал участников конфликта.

Заметим, что без Эн-Несири Севилья дважды пропустила и в итоге проиграла матч.

Grosse altercation entre Youssef En-Nesyri et son coach, Quique Sánchez Flores, au moment du remplacement.



L’attaquant n’a pas apprécié d’être remplacé à la 60e minute et est sorti contrarié.



pic.twitter.com/IiQ8VeRv21 — Joueurs Marocains (@JoueursMA) March 17, 2024

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