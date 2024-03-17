Севілья продемонструвала жахливу командну хімію у матчі 29-го туру Ла Ліги проти Сельти (1:2).

Юссеф Ен-Несірі до перерви оформив свій 10-й гол в чемпіонаті, але пішов з поля на 60-й хвилині. Головний тренер Кіке Санчес Флорес вдруге поспіль доволі рано знімає найкращого бомбардира Севільї, що йому явно не подобається.

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Ен-Несірі трощив усе на своєму шляху до лави запасних, і наставник вирішив його вгамувати. Нападник замість примирення пішов назустріч Кіке, явно маючи недобрі наміри. На щастя, поруч опинився Лукас Окампос, який розштовхав учасників конфлікту.

Зауважимо, що без Ен-Несірі Севілья двічі пропустила і зрештою програла матч.

Grosse altercation entre Youssef En-Nesyri et son coach, Quique Sánchez Flores, au moment du remplacement.



L’attaquant n’a pas apprécié d’être remplacé à la 60e minute et est sorti contrarié.



pic.twitter.com/IiQ8VeRv21 — Joueurs Marocains (@JoueursMA) March 17, 2024

Альмерія здобула першу перемогу в сезоні Ла Ліги, Сельта одразу після звільнення Рафи Бенітеса переграла Севілью