Найкращий бомбардир Севільї ліз бити головного тренера – відео неадекватної реакції на заміну
Севілья продемонструвала жахливу командну хімію у матчі 29-го туру Ла Ліги проти Сельти (1:2).
Юссеф Ен-Несірі до перерви оформив свій 10-й гол в чемпіонаті, але пішов з поля на 60-й хвилині. Головний тренер Кіке Санчес Флорес вдруге поспіль доволі рано знімає найкращого бомбардира Севільї, що йому явно не подобається.
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Ен-Несірі трощив усе на своєму шляху до лави запасних, і наставник вирішив його вгамувати. Нападник замість примирення пішов назустріч Кіке, явно маючи недобрі наміри. На щастя, поруч опинився Лукас Окампос, який розштовхав учасників конфлікту.
Зауважимо, що без Ен-Несірі Севілья двічі пропустила і зрештою програла матч.
Альмерія здобула першу перемогу в сезоні Ла Ліги, Сельта одразу після звільнення Рафи Бенітеса переграла Севілью