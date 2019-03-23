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Лучшие игроки дня в отборе Евро-2020: украинец в топ-3, наш сенсационный соперник, 2 португальца и партнер Зинченко

16:19 172 Читати українською
Лучшие игроки дня в отборе Евро-2020: украинец в топ-3, наш сенсационный соперник, 2 португальца и партнер Зинченко
Португалия – Украина, отбор Евро-2020: Жоау Канселу (ведет борьбу с Коноплянкой) и Пепе (сзади) вошли в топ-10 игроков дня 22 марта 2019
Тарас Котив Тарас Котив

Статистический портал Sofascore определил восьмерку самых продуктивных футболистов дня в квалификации на Чемпионат Европы-2020. Андрей Пятов занял высокое место в рейтинге.

 

По версии Sofascore 8 футболистов, которые играли 22-го марта 2019 года в матчах отбора Евро-2018, попали в список 10 выше всего оцененных игроков дня (другие два – представители Сегунды). Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера продолжает собирать овации из всех возможных источников. Пятов получил высший балл за матч Португалия – Украина среди игроков обеих команд. В рейтинге нашлось место и для двух защитников действующих чемпионов Европы и нашего следующего соперника – сенсационного лидера сборной Люксембурга, который может причинить хлопот команде Андрея Шевченко уже 25-го марта. "Футбол 24" рассказывает о достижениях топ-игроков пятницы 1-го тура Европейской квалификации.

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10. Биркир Бьярнасон – 8,1

Лучший игрок матча Андорра – Исландия. Полузащитник Астон Виллы размочил ворота аутсайдера группы H, замкнув дальнюю штангу (см. фото). Выполнил 9 точных дальних передач из 9 возможных и вообще пасовал 64 раза с точностью 93%! Перекусил горло сопернику в центре поля. Выиграл 7 из 10 единоборств, вступил в 2 отбора - оба успешных. Плодотворно поработал и на оборону.

9. Жоау Канселу – 8,1

Стал вторым лучшим по перехватам (4) и выигранным единоборствам (9) в матче против Украины и выполнил больше всего отборов мяча (4). Правый защитник Ювентуса дважды с 3-х попыток прошел соперника с помощью дриблинга, показав результат на уровне Роналду. А вот его передачи с фланга в нашу штрафную провалились благодаря слаженным действиям Миколенко и Ко – прошла лишь одна из 11.

Интересный факт о Канселу. Жоау носит бутсы с именем матери, погибшей в автокатастрофе, когда ему было 18. Они ехали вместе неподалеку Лиссабона, машину выбросило за пределы трассы. Сам португальский латераль вышел из аварии невредимым. Теперь все свои успехи посвящает маме.

7. Пепе – 8,2

Не только стена в обороне, но и конструктор атак во встрече против сборной Украины. Пепе, которому на минуточку уже 36 лет, пасовал с точностью 95% (лидер среди всех игроков на поле) и выполнил 12 прицельных длинных передач из 14-и. Дважды пробивал по воротам, отдал ключевой пас и выиграл 8 единоборств (третий результат в матче). Ему не было равных в перехватах (5), успевал выносить мяч и блокировать удар в атаках украинцев, заработал на себе аж 3 фола.

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5. Поль Погба – 8,4

Чемпион мира-2018 выполнил 113 точных пасов (90%), выиграл половину единоборств (4 из 8) и отдал элегантный голевой пас, создав момент из ничего при счете 0:0. Дважды попадал в ворота, 10 раз отбирал и трижды перехватывал мяч.

4. Венсан Тилль – 8,5

Очень интересный паренек из сборной Люксембурга. Наш следующий соперник оформил дубль голевых пасов и волевую победу над Литвой. Венсан Тилль в 16 лет дебютировал в топ-чемпионате и за свою национальную команду, привлекая внимание Реала и Баварии. Наверное, самая интересная персона в нынешней сборной Люксембурга. Правый полузащитник, которого точно нельзя недооценивать, если не хотим последовать примеру литовцев. Магическая левая, видение поля, динамика, дриблинг – потенциальная звезда большого футбола. Кроме ассистов, безупречно отыграл в отборе и единоборствах и выполнил аж 5 ключевых пасов.

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3. Андрей Пятов – 9,0

Наш вратарь остановил и огорчил Роналду, став главной фигурой матча Португалия – Украина. С таким лейтмотивом вышли заголовки ведущих европейских изданий, и это лучшая оценка его подвигов. Почти безупречная игра: 3 суперсейва, 5 парированных из пределов штрафной ударов. Андрей Пятов мог сыграть лучше разве что в части передач (68%) и дальних пасов (15 из 29 нашли адресат), но это уже, если очень придираться.

2. Рахим Стерлинг – 9,2

Партнер Зинченко по Манчестер Сити забил 10 голов за последние 7 официальных матчей на всех уровнях. Стерлинг оформил хет-трик и накануне, реализовав все свои 3 удара. Англия катком прошлась по Чехии, с которой мы намучились в обоих матчах Лиги наций, хотя и дважды победили. Стерлинг выиграл лишь одно единоборство с 6, но кого это волнует, если Рахим принял участие во всех 4-х голах своей команды, когда он был на поле (заработал еще и пенальти).

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1. Антуан Гризманн – 9,4

Гол плюс пас, а еще 8 (!) ключевых передач. Игра уровня еще одного чемпиона мира. Гризманн блестяще отыграл в роли оттянутого форварда/плеймейкера. Допустил лишь 10% брака. Поработал и на оборону, и подыгрывая партнерам. Сравнялся по голам в сборной Франции с Бензема (27). Продолжение следует.

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