Лучшие игроки дня в отборе Евро-2020: украинец в топ-3, наш сенсационный соперник, 2 португальца и партнер Зинченко

Статистический портал Sofascore определил восьмерку самых продуктивных футболистов дня в квалификации на Чемпионат Европы-2020. Андрей Пятов занял высокое место в рейтинге.

По версии Sofascore 8 футболистов, которые играли 22-го марта 2019 года в матчах отбора Евро-2018, попали в список 10 выше всего оцененных игроков дня (другие два – представители Сегунды). Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера продолжает собирать овации из всех возможных источников. Пятов получил высший балл за матч Португалия – Украина среди игроков обеих команд. В рейтинге нашлось место и для двух защитников действующих чемпионов Европы и нашего следующего соперника – сенсационного лидера сборной Люксембурга, который может причинить хлопот команде Андрея Шевченко уже 25-го марта. "Футбол 24" рассказывает о достижениях топ-игроков пятницы 1-го тура Европейской квалификации.

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10. Биркир Бьярнасон – 8,1

Лучший игрок матча Андорра – Исландия. Полузащитник Астон Виллы размочил ворота аутсайдера группы H, замкнув дальнюю штангу (см. фото). Выполнил 9 точных дальних передач из 9 возможных и вообще пасовал 64 раза с точностью 93%! Перекусил горло сопернику в центре поля. Выиграл 7 из 10 единоборств, вступил в 2 отбора - оба успешных. Плодотворно поработал и на оборону.

9. Жоау Канселу – 8,1

Стал вторым лучшим по перехватам (4) и выигранным единоборствам (9) в матче против Украины и выполнил больше всего отборов мяча (4). Правый защитник Ювентуса дважды с 3-х попыток прошел соперника с помощью дриблинга, показав результат на уровне Роналду. А вот его передачи с фланга в нашу штрафную провалились благодаря слаженным действиям Миколенко и Ко – прошла лишь одна из 11.

Skoro gra – ciekawostka. Joao Cancelo nosi na butach imię matki, która zginęła w wypadku, gdy miał 18 lat. Jechali razem niedaleko Lizbony, auto wypadło z trasy, jemu nic się nie stało. Wszystkie sukcesy jej dedykuje. Nie wiem, czy to powszechnie znane. pic.twitter.com/6BNozkKcCN — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) 22 березня 2019 р.

Интересный факт о Канселу. Жоау носит бутсы с именем матери, погибшей в автокатастрофе, когда ему было 18. Они ехали вместе неподалеку Лиссабона, машину выбросило за пределы трассы. Сам португальский латераль вышел из аварии невредимым. Теперь все свои успехи посвящает маме.

7. Пепе – 8,2

Не только стена в обороне, но и конструктор атак во встрече против сборной Украины. Пепе, которому на минуточку уже 36 лет, пасовал с точностью 95% (лидер среди всех игроков на поле) и выполнил 12 прицельных длинных передач из 14-и. Дважды пробивал по воротам, отдал ключевой пас и выиграл 8 единоборств (третий результат в матче). Ему не было равных в перехватах (5), успевал выносить мяч и блокировать удар в атаках украинцев, заработал на себе аж 3 фола.

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5. Поль Погба – 8,4

Чемпион мира-2018 выполнил 113 точных пасов (90%), выиграл половину единоборств (4 из 8) и отдал элегантный голевой пас, создав момент из ничего при счете 0:0. Дважды попадал в ворота, 10 раз отбирал и трижды перехватывал мяч.

Paul Pogba’s assist for Antoine Griezmann is a thing of beauty. #mufc pic.twitter.com/XVZZS2hoYv — United Xtra (@utdxtra) 22 березня 2019 р.

4. Венсан Тилль – 8,5

Notable actuación de Vincent Thill, en la victoria de Luxemburgo ante Lituania.

Generó gran parte del juego ofensivo, movilidad en zona 3, partiendo desde el perfil diestro.

Dinámico, visión de juego y buen nivel técnico. Con algo mas de físico, puede será un jugador de nivel. pic.twitter.com/xfRSXB0cjY — footballtalent (@footballtalentj) 23 березня 2019 р.

Очень интересный паренек из сборной Люксембурга. Наш следующий соперник оформил дубль голевых пасов и волевую победу над Литвой. Венсан Тилль в 16 лет дебютировал в топ-чемпионате и за свою национальную команду, привлекая внимание Реала и Баварии. Наверное, самая интересная персона в нынешней сборной Люксембурга. Правый полузащитник, которого точно нельзя недооценивать, если не хотим последовать примеру литовцев. Магическая левая, видение поля, динамика, дриблинг – потенциальная звезда большого футбола. Кроме ассистов, безупречно отыграл в отборе и единоборствах и выполнил аж 5 ключевых пасов.

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3. Андрей Пятов – 9,0

Наш вратарь остановил и огорчил Роналду, став главной фигурой матча Португалия – Украина. С таким лейтмотивом вышли заголовки ведущих европейских изданий, и это лучшая оценка его подвигов. Почти безупречная игра: 3 суперсейва, 5 парированных из пределов штрафной ударов. Андрей Пятов мог сыграть лучше разве что в части передач (68%) и дальних пасов (15 из 29 нашли адресат), но это уже, если очень придираться.



2. Рахим Стерлинг – 9,2

Партнер Зинченко по Манчестер Сити забил 10 голов за последние 7 официальных матчей на всех уровнях. Стерлинг оформил хет-трик и накануне, реализовав все свои 3 удара. Англия катком прошлась по Чехии, с которой мы намучились в обоих матчах Лиги наций, хотя и дважды победили. Стерлинг выиграл лишь одно единоборство с 6, но кого это волнует, если Рахим принял участие во всех 4-х голах своей команды, когда он был на поле (заработал еще и пенальти).

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Os 10 melhores ratings do dia de ontem na @UEFAEURO, @SofaScoreINT



1- @AntoGriezmann

2- @sterling7

3- Pyatov

4- V.Thill

5- @paulpogba

7- @officialpepe

9- J.Cancelo

10- B. BJarnason pic.twitter.com/oqiKmRklbf — SofaScore Portugal (@SofaScorePT) 23 березня 2019 р. 1. Антуан Гризманн – 9,4 Гол плюс пас, а еще 8 (!) ключевых передач. Игра уровня еще одного чемпиона мира. Гризманн блестяще отыграл в роли оттянутого форварда/плеймейкера. Допустил лишь 10% брака. Поработал и на оборону, и подыгрывая партнерам. Сравнялся по голам в сборной Франции с Бензема (27). Продолжение следует.

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