Люксембург запугивает Украину победой над Литвой – 2:1 – видео голов и обзор матча

Люксембург неожиданно переиграл Литву (2:1) в первом отборочном матче к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Люксембург – Литва.

Литва открыла счет в матче уже на 14-й минуте, но игроки Люксембурга не собирались опускать руки. Хозяева еще в первом тайме выровняли положение, а после перерыва забили победный мяч.

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Таким образом Люксембург возглавил группу В, в которой также находится Украина, Португалия и Сербия.

В следующем поединке Люксембург будет принимать подопечных Андрея Шевченко. Встреча состоится 25 марта, начало в 21:45.

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