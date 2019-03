Сборная Англии дома без проблем справилась с чешскими гостями в первом матче отбора к Евро-2020. Результат и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Предыдущий год сборная Англии провела успешно: вышла в полуфинал чемпионата мира-2018 и выиграла свою группу в Лиге наций с такими монстрами как Испания и Хорватия. На Туманном Альбионе вновь заговорили о величии "трех львов". Особенно вдохновляет большое количество талантливых молодых футболистов, на которых обращает внимание Гарет Саутгейт. Джейдон Санчо сегодня вышел с первых минут.

Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболу

Англия стартовала в отборе к Евро-2020 с домашнего матча с Чехией. В начале встречи хозяева Уэмбли пытались задать игре высокую скорость. Взяв мяч под контроль, они доминировали на поле в течение половины тайма. Правда, до опасных моментов дело не доходило, а травма Эрика Дайера сбила темп поединка.

Чехам не слишком удавался выход из обороны, однако именно они нанесли первый удар в матче. На 22-й минуте Владимир Дарида с передачи Павла Кадержабека из-за пределов штрафной не попал в створ ворот Англии. А вот дебютный удар хозяев завершился голом. Харри Кейн классно разрезал оборону пасом на Джейдон Санчо, тот прострелил на Рахима Стерлинга, а вингер Манчестер Сити отправил мяч в сетку.

До перерыва ничего не менялось: Англия полностью вела игру, достигая преимущества во владении 75% на 25%, а Чехия защищалась и почти не бежала в атаку. И все же подопечные Гарета Саутгейта не так часто создавали голевые моменты, выделялись разве что интересные решения Джейдона Санчо. Однако непосредственно перед свистком на отдых англичане получили подарок.

Рахим Стерлинг проскочил в штрафную, а чешские защитники, выбивая мяч, взяли его в "коробочку". Арбитр указал на 11-метровую отметку. Сомнительное решение, даже британские СМИ с этим согласились и назвали эпизод "полуфолом". Харри Кейна это все мало волновало – он подошел к мячу и реализовал пенальти.

На старте второго тайма первые шансы возникли у гостей. Томаш Соучек головой замыкал подачу с фланга – немного не попал в дальний угол. Через несколько минут на ударной позиции оказался Давид Павелка, который после углового расстреливал ворота Джордана Пикфорда, но попал во вратаря.

Англия ответила не менее остро. Сначала чехи едва не срезали мяч в собственные ворота, а затем уже сами хозяева креативили. Трехходовка Стерлинг-Кейн-Санчо чудом не завершилась голом – мяч после удара последнего застрял в соперниках. Однако на 62-й минуте британцы сняли любые вопросы о победителе поединка. Быстрая атака завершилась неточным пасом Кайла Уокера, но сфера отскочила к Стерлингу – Рахим развернулся и поразил дальний угол.

6 минут спустя звезда Манчестер Сити оформил хет-трик, завершив контратаку дальним ударом. Вратаря дезориентировал рикошет – 4:0. Гарет Саутгейт сразу снял героя встречи с игры и выпустил на его место дебютанта Каллума Хадсон-Одоя. Тренерский штаб продолжает активно привлекать молодежь – сегодня премьерное появление на поле в составе сборной Англии имел и партнер Андрея Ярмоленко по Вест Хэму Деклан Райс.

October 2018: Gareth Southgate makes Jadon Sancho the 10th youngest England player ever.



March 2019: Gareth Southgate makes Callum Hudson-Odoi the 8th youngest England player ever.



Trusting the Young Lions.



pic.twitter.com/j7Odtie6QR