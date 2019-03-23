Найкращі гравці дня у відборі Євро-2020: українець у топ-3, наш сенсаційний суперник, 2 португальці та партнер Зінченка

Статистичний портал Sofascore визначив вісімку найпродуктивніших футболістів дня у кваліфікації на Чемпіонат Європи-2020. Андрій Пятов посів високе місце в рейтингу.
За версією Sofascore 8 футболістів, які грали 22-го березня 2019 року в матчах відбору Євро-2018, потрапили у список 10 найвище оцінених гравців дня (інші двоє – представники Сегунди). Воротар збірної України і донецького Шахтаря продовжує збирати овації з усіх можливих джерел. Пятов отримав найвищий бал за матч Португалія – Україна серед гравців обох команд. У рейтингу знайшлось місце також для двох захисників чинних чемпіонів Європи та нашого наступного суперника – сенсаційного лідера збірної Люксембургу, який може завдати клопотів команді Андрія Шевченка вже 25-го березня. "Футбол 24" розповідає про досягнення топ-гравців п'ятниці 1-го туру Європейській кваліфікації.
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10. Біркір Б'ярнасон – 8,1
Найкращий гравець матчу Андорра – Ісландія. Півзахисник Астон Вілли розмочив ворота аутсайдера групи H, замкнувши дальню стійку (див. фото). Виконав 9 точних дальніх передач з 9 можливих і загалом пасував 64 рази з точністю 93%! Перекусив горло супернику в центрі поля. Виграв 7 з 10 єдиноборств, вступив у 2 відбори – обидва успішні. Плідно попрацював і на оборону.
9. Жоау Канселу – 8,1
Став другим найкращим за перехопленнями (4) та виграними єдиноборствами (9) в матчі проти України і виконав найбільше відбирань м'яча (4). Правий захисник Ювентуса двічі з 3-х спроб пройшов суперника за допомогою дриблінгу, показавши результат на рівні Роналду. А ось його передачі з флангу в наш штрафний провалились завдяки злагодженим діям Миколенка і Ко – пройшла лише одна з 11.
Цікавий факт про Канселу. Жоау носить бутси з іменем матері, яка загинула в автокатастрофі, коли йому було 18. Вони їхали разом неподалік Лісабона, машину викинуло з траси. Сам португальський латераль вийшов з аварії неушкодженим. Тепер усі свої успіхи присвячує мамі.
7. Пепе – 8,2
Не лише стіна в обороні, а й конструктор атак у зустрічі проти збірної України. Пепе, якому на хвилиночку вже 36 років, пасував з точністю 95% (лідер серед усіх гравців на полі) і виконав 12 прицільних довгих передач з 14-и. Двічі пробивав по воротах, віддав ключовий пас і виграв 8 єдиноборств (третій результат у матчі). Не мав рівних у перехопленнях (5), встигав виносити м'яч і блокувати удар в атаках українців, заробив на собі аж 3 фоли.
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5. Поль Погба – 8,4
Чемпіон світу-2018 виконав 113 точних пасів (90%), виграв половину єдиноборств (4 з 8) і віддав елегантний гольовий пас, створивши момент з нічого за рахунку 0:0. Двічі влучав у ворота, 10 разів відбирав і тричі перехоплював м'яч.
4. Венсан Тіль – 8,5
Дуже цікавий хлопчина зі збірної Люксембургу. Наш наступний суперник оформив дубль гольових пасів і вольову перемогу над Литвою. Венсан Тіль у 16 років дебютував у топ-чемпіонаті і за свою національну команду, привернувши увагу Реала та Баварії. Напевно, найцікавіша персона в нинішній збірній Люксембургу. Правий півзахисник, якого точно не можна недооцінювати, якщо не хочемо взяти приклад з литовців. Магічна ліва, бачення поля, динаміка, дриблінг – потенційна зірка великого футболу. Крім асистів, бездоганно відіграв у відборі та єдиноборствах і виконав аж 5 ключових пасів.
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3. Андрій Пятов – 9,0
Наш воротар зупинив і засмутив Роналду, ставши головною фігурою матчу Португалія – Україна. З таким лейтмотивом вийшли заголовки провідних європейських видань, і це найкраща оцінка його подвигів. Майже бездоганна гра: 3 суперсейви, 6 парируваних з меж штрафного ударів. Андрій Пятов міг зіграти краще хіба що в частині передач (68%) і дальніх пасів (15 з 29 знайшли адресат), але це вже, якщо дуже придиратись.
2. Рахім Стерлінг – 9,2
Партнер Зінченка по Манчестер Сіті забив 10 голів за останні 7 офіційних матчів на всіх рівнях. Рахім Стерлінг оформив хет-трик, реалізувавши всі свої 3 удари. Англія катком пройшлась по Чехії, з якою ми намучились в обох матчах Ліги націй, хоча й двічі перемогли. Стерлінг виграв лише одне єдиноборство з 6, але кого це хвилює, якщо Рахім взяв участь у всіх 4-х голах своєї команди, коли він був на полі (заробив ще й пенальті).
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