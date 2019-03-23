Найкращі гравці дня у відборі Євро-2020: українець у топ-3, наш сенсаційний суперник, 2 португальці та партнер Зінченка

Статистичний портал Sofascore визначив вісімку найпродуктивніших футболістів дня у кваліфікації на Чемпіонат Європи-2020. Андрій Пятов посів високе місце в рейтингу.

За версією Sofascore 8 футболістів, які грали 22-го березня 2019 року в матчах відбору Євро-2018, потрапили у список 10 найвище оцінених гравців дня (інші двоє – представники Сегунди). Воротар збірної України і донецького Шахтаря продовжує збирати овації з усіх можливих джерел. Пятов отримав найвищий бал за матч Португалія – Україна серед гравців обох команд. У рейтингу знайшлось місце також для двох захисників чинних чемпіонів Європи та нашого наступного суперника – сенсаційного лідера збірної Люксембургу, який може завдати клопотів команді Андрія Шевченка вже 25-го березня. "Футбол 24" розповідає про досягнення топ-гравців п'ятниці 1-го туру Європейській кваліфікації.

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10. Біркір Б'ярнасон – 8,1

Найкращий гравець матчу Андорра – Ісландія. Півзахисник Астон Вілли розмочив ворота аутсайдера групи H, замкнувши дальню стійку (див. фото). Виконав 9 точних дальніх передач з 9 можливих і загалом пасував 64 рази з точністю 93%! Перекусив горло супернику в центрі поля. Виграв 7 з 10 єдиноборств, вступив у 2 відбори – обидва успішні. Плідно попрацював і на оборону.

9. Жоау Канселу – 8,1

Став другим найкращим за перехопленнями (4) та виграними єдиноборствами (9) в матчі проти України і виконав найбільше відбирань м'яча (4). Правий захисник Ювентуса двічі з 3-х спроб пройшов суперника за допомогою дриблінгу, показавши результат на рівні Роналду. А ось його передачі з флангу в наш штрафний провалились завдяки злагодженим діям Миколенка і Ко – пройшла лише одна з 11.

Skoro gra - ciekawostka. Joao Cancelo nosi na butach imię matki, która zginęła w wypadku, gdy miał 18 lat. Jechali razem niedaleko Lizbony, auto wypadło z trasy, jemu nic się nie stało. Wszystkie sukcesy jej dedykuje. Nie wiem, czy to powszechnie znane. pic.twitter.com/6BNozkKcCN — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) 22 березня 2019 р.

Цікавий факт про Канселу. Жоау носить бутси з іменем матері, яка загинула в автокатастрофі, коли йому було 18. Вони їхали разом неподалік Лісабона, машину викинуло з траси. Сам португальський латераль вийшов з аварії неушкодженим. Тепер усі свої успіхи присвячує мамі.

7. Пепе – 8,2

Не лише стіна в обороні, а й конструктор атак у зустрічі проти збірної України. Пепе, якому на хвилиночку вже 36 років, пасував з точністю 95% (лідер серед усіх гравців на полі) і виконав 12 прицільних довгих передач з 14-и. Двічі пробивав по воротах, віддав ключовий пас і виграв 8 єдиноборств (третій результат у матчі). Не мав рівних у перехопленнях (5), встигав виносити м'яч і блокувати удар в атаках українців, заробив на собі аж 3 фоли.

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5. Поль Погба – 8,4

Чемпіон світу-2018 виконав 113 точних пасів (90%), виграв половину єдиноборств (4 з 8) і віддав елегантний гольовий пас, створивши момент з нічого за рахунку 0:0. Двічі влучав у ворота, 10 разів відбирав і тричі перехоплював м'яч.

Paul Pogba’s assist for Antoine Griezmann is a thing of beauty. #mufc pic.twitter.com/XVZZS2hoYv — United Xtra (@utdxtra) 22 березня 2019 р.

4. Венсан Тіль – 8,5

Notable actuación de Vincent Thill, en la victoria de Luxemburgo ante Lituania.

Generó gran parte del juego ofensivo, movilidad en zona 3, partiendo desde el perfil diestro.

Dinámico, visión de juego y buen nivel técnico. Con algo mas de físico, puede será un jugador de nivel. pic.twitter.com/xfRSXB0cjY — footballtalent (@footballtalentj) 23 березня 2019 р.

Дуже цікавий хлопчина зі збірної Люксембургу. Наш наступний суперник оформив дубль гольових пасів і вольову перемогу над Литвою. Венсан Тіль у 16 років дебютував у топ-чемпіонаті і за свою національну команду, привернувши увагу Реала та Баварії. Напевно, найцікавіша персона в нинішній збірній Люксембургу. Правий півзахисник, якого точно не можна недооцінювати, якщо не хочемо взяти приклад з литовців. Магічна ліва, бачення поля, динаміка, дриблінг – потенційна зірка великого футболу. Крім асистів, бездоганно відіграв у відборі та єдиноборствах і виконав аж 5 ключових пасів.

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3. Андрій Пятов – 9,0

Наш воротар зупинив і засмутив Роналду, ставши головною фігурою матчу Португалія – Україна. З таким лейтмотивом вийшли заголовки провідних європейських видань, і це найкраща оцінка його подвигів. Майже бездоганна гра: 3 суперсейви, 6 парируваних з меж штрафного ударів. Андрій Пятов міг зіграти краще хіба що в частині передач (68%) і дальніх пасів (15 з 29 знайшли адресат), але це вже, якщо дуже придиратись.

2. Рахім Стерлінг – 9,2

Партнер Зінченка по Манчестер Сіті забив 10 голів за останні 7 офіційних матчів на всіх рівнях. Рахім Стерлінг оформив хет-трик, реалізувавши всі свої 3 удари. Англія катком пройшлась по Чехії, з якою ми намучились в обох матчах Ліги націй, хоча й двічі перемогли. Стерлінг виграв лише одне єдиноборство з 6, але кого це хвилює, якщо Рахім взяв участь у всіх 4-х голах своєї команди, коли він був на полі (заробив ще й пенальті).

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Os 10 melhores ratings do dia de ontem na @UEFAEURO, @SofaScoreINT



1- @AntoGriezmann

2- @sterling7

3- Pyatov

4- V.Thill

5- @paulpogba

7- @officialpepe

9- J.Cancelo

10- B. BJarnason pic.twitter.com/oqiKmRklbf — SofaScore Portugal (@SofaScorePT) 23 березня 2019 р. 1. Антуан Грізманн – 9,4 Гол плюс пас, а ще 8 (!) ключових передач. Гра рівня ще одного чемпіона світу. Антуан Грізманн блискуче відіграв у ролі відтягнутого форварда/плеймейкера. Припустився лише 10% браку. Попрацював і на оборону, і підіграючи партнерам. Зрівнявся за голами у збірній Франції з Бензема (27). Далі буде

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