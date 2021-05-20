"У Маліновському народився чемпіон". Італійські ЗМІ смакують страту Буффона, а Гасперіні може покластися на українця
Руслан Маліновський забив Ювентусу у фіналі Кубка Італії, але Аталанті цього не вистачило для перемоги. Реакція італійської преси на гру українця – в нашому матеріалі.
Маліновський навесні перетворився в головну ударну силу Аталанти, тому його поява у стартовому складі на фінал Кубка Італії не піддавалася жодним сумнівам. Руслан звично вийшов справа в атаці у компанії з Сапатою та Пессіною.
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Під завісу першого тайму українець зрівняв рахунок красивим голом, але навряд чи може занести вчорашній поєдинок собі в актив. Забитий м'яч став чи не єдиним хайлайтом вечора від Руслана. Ювентус не давав багато простору, щоб розігнатися та покреативити, а стандарти у Маліновського відверто не пішли. Жодна подача з кутового не призвела до удару.
Часто втрачав м'яч, програв багато боротьби, губився на полі. Було важко, а по перерві стало ще важче. Аталанта розсипалася, а Маліновський не міг цьому зарадити. Не було навіть шансу нормально розрядити свою гармату по воротах Буффона. У середині другого тайму він поступився місцем свіжим партнерам.
Втім, гола вистачило, щоб стати найкращим гравцем Аталанти у фіналі. Всі італійські ЗМІ дружньо виставили Маліновському найвищі оцінки в складі бергамасків. Дехто виділив саме його, дехто поставив українця на рівні з Фройлером.
Популярна La Gazzetta dello Sport оцінила роботу Руслана в 6.5 бала. "Перебуваючи під щільною опікою К'єлліні, ніяк не проявив себе у перші півгодини, навіть на стандартах. Але потім зумів стратити Юве та обійтися без грубих помилок", – пише GdS.
Eurosport поставив аналогічну оцінку, а у висновках матчу виділив Руслану окремий пункт: "Нестримний Маліновський у найкращій формі. Чергова перлина від українця. Дивовижна серія триває. Руслан не йде з поля без гола чи асиста. Він вже не просто талановитий нестабільний футболіст, який сидить за спинами Гомеса та Ілічіча. У Маліновському народився чемпіон, який може тягнути Аталанту в кожному матчі. Якщо дивитися на форму, то зараз Маліновський – найкращий гравець Серії А".
Сімки прилетіли від п'яти інших видань:
"Ліва нога Маліновського підірвала фанів Аталанти, які готові були вибігти на поле, щоб відсвяткувати гол разом. Заробив попередження, а перед заміною суттєво здав", – резюмує Il Messaggero.
"Затьмарений пресингом, кутові також не вдавалися. Але коли він отримав ідеальний пас, відразу ж повторив на біс фірмовий гол нокаутом з лівої", – пише Corriere della Sera.
"Продовжив свою казку результативним ударом лівою. Прибив Буффона та зірвав овації на трибунах", – констатує журналіст Tuttomercatoweb.
"Нагадав про себе аж в середині першого тайму. Його ліва нога знову завдала болю Ювентусу – Маліновський не залишив Буффону жодних шансів", – вважає Сalciomercato.
"Постійно прогресує. Наприкінці першого тайму невблаганно розстріляв Буффона", – додає Goal.com.
Bergamo Sport взагалі поставили Маліновському 8 балів. "Зрівняв рахунок, скинувши бомбу з лінії штрафного майданчика. Традиційно був націленим на чужі ворота та керував грою, намагаючись постійно шукати моменти", – інформує місцеве ЗМІ.
Англомовний портал Forza Italian Football назвав Руслана найкращим гравцем матчу: "Хавбек, який забивати Ювентусу, перед перервою вселив надію в Аталанту. Маліновський загрожував своїми дальніми ударами і в підсумку змусив опонентів помилитися. Після його заміни в другому таймі "богиня" втратила контроль над грою".
Авторитетний Sportmediaset скромніше оцінив доробок українця – 6.5. "Звичного Маліновського виявилося мало. Він підтвердив, що перебуває в найкращій формі. Прицілився зі штрафного, а потім зрівняв рахунок фірмовим магічним ударом лівою".
Профільний портал Tuttoatalanta присвятив Руслану окремий матеріал: "По-справжньому неймовірний сезон для Маліновського. Українець подолав різноманітні фізичні проблеми, які мучили його в першій частині сезону, та вийшов на стабільний рівень. Гасперіні пересунув Руслана в атаку, підсиливши всі його чесноти. Як наслідок – атакувальний хавбек значно покращив свою результативність і підняв Аталанту на друге місце Серії А.
Як жити після програного фіналу Кубка Італії? "Б'янконері" мусять швидко оговтатися, горювати немає часу – треба відстояти друге місце. Аталанта виконала завдання на сезон – вийшла в Лігу чемпіонів. Трофея поки що доведеться зачекати, але Гасперіні знає, на кого покластися під час наступної спроби щось виграти. Одне ім'я висить над всіма іншими – Руслан Маліновський. Слова зайві, про все говорять цифри".
Вболівальники у Twitter захоплюються голом українця та його стабільністю.
"Папу пішов, Ілічіч випав з тонусу, а Маліновський став гігантом".
"Варто визнати, що Маліновський – одне з найкращих відкриттів Аталанти за останні роки".
"Руслан Маліновський мав усе необхідне, щоб досягти успіху в Аталанті. Знадобився час, але зрештою він досяг висот. Найкращий гравець Аталанти за останні місяці. Ефективний і стабільний".
"Ліва нога Маліновського давно ювелірно стріляє, але тепер вона перетворилася на суперпродуктивну зброю. 6 голів і 8 асистів за два місяці – зіркові цифри".
"Маліновський перетворює в золото все, до чого торкається": найкращий сезон українця, який випереджає топів Європи