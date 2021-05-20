Руслан Маліновський забив Ювентусу у фіналі Кубка Італії, але Аталанті цього не вистачило для перемоги. Реакція італійської преси на гру українця – в нашому матеріалі.

Маліновський навесні перетворився в головну ударну силу Аталанти, тому його поява у стартовому складі на фінал Кубка Італії не піддавалася жодним сумнівам. Руслан звично вийшов справа в атаці у компанії з Сапатою та Пессіною.

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Під завісу першого тайму українець зрівняв рахунок красивим голом, але навряд чи може занести вчорашній поєдинок собі в актив. Забитий м'яч став чи не єдиним хайлайтом вечора від Руслана. Ювентус не давав багато простору, щоб розігнатися та покреативити, а стандарти у Маліновського відверто не пішли. Жодна подача з кутового не призвела до удару.

Часто втрачав м'яч, програв багато боротьби, губився на полі. Було важко, а по перерві стало ще важче. Аталанта розсипалася, а Маліновський не міг цьому зарадити. Не було навіть шансу нормально розрядити свою гармату по воротах Буффона. У середині другого тайму він поступився місцем свіжим партнерам.

Втім, гола вистачило, щоб стати найкращим гравцем Аталанти у фіналі. Всі італійські ЗМІ дружньо виставили Маліновському найвищі оцінки в складі бергамасків. Дехто виділив саме його, дехто поставив українця на рівні з Фройлером.

Популярна La Gazzetta dello Sport оцінила роботу Руслана в 6.5 бала. "Перебуваючи під щільною опікою К'єлліні, ніяк не проявив себе у перші півгодини, навіть на стандартах. Але потім зумів стратити Юве та обійтися без грубих помилок", – пише GdS.

Eurosport поставив аналогічну оцінку, а у висновках матчу виділив Руслану окремий пункт: "Нестримний Маліновський у найкращій формі. Чергова перлина від українця. Дивовижна серія триває. Руслан не йде з поля без гола чи асиста. Він вже не просто талановитий нестабільний футболіст, який сидить за спинами Гомеса та Ілічіча. У Маліновському народився чемпіон, який може тягнути Аталанту в кожному матчі. Якщо дивитися на форму, то зараз Маліновський – найкращий гравець Серії А".

Сімки прилетіли від п'яти інших видань:

"Ліва нога Маліновського підірвала фанів Аталанти, які готові були вибігти на поле, щоб відсвяткувати гол разом. Заробив попередження, а перед заміною суттєво здав", – резюмує Il Messaggero.

"Затьмарений пресингом, кутові також не вдавалися. Але коли він отримав ідеальний пас, відразу ж повторив на біс фірмовий гол нокаутом з лівої", – пише Corriere della Sera.

"Продовжив свою казку результативним ударом лівою. Прибив Буффона та зірвав овації на трибунах", – констатує журналіст Tuttomercatoweb.

"Нагадав про себе аж в середині першого тайму. Його ліва нога знову завдала болю Ювентусу – Маліновський не залишив Буффону жодних шансів", – вважає Сalciomercato.

"Постійно прогресує. Наприкінці першого тайму невблаганно розстріляв Буффона", – додає Goal.com.

Bergamo Sport взагалі поставили Маліновському 8 балів. "Зрівняв рахунок, скинувши бомбу з лінії штрафного майданчика. Традиційно був націленим на чужі ворота та керував грою, намагаючись постійно шукати моменти", – інформує місцеве ЗМІ.

Англомовний портал Forza Italian Football назвав Руслана найкращим гравцем матчу: "Хавбек, який забивати Ювентусу, перед перервою вселив надію в Аталанту. Маліновський загрожував своїми дальніми ударами і в підсумку змусив опонентів помилитися. Після його заміни в другому таймі "богиня" втратила контроль над грою".

Авторитетний Sportmediaset скромніше оцінив доробок українця – 6.5. "Звичного Маліновського виявилося мало. Він підтвердив, що перебуває в найкращій формі. Прицілився зі штрафного, а потім зрівняв рахунок фірмовим магічним ударом лівою".

Профільний портал Tuttoatalanta присвятив Руслану окремий матеріал: "По-справжньому неймовірний сезон для Маліновського. Українець подолав різноманітні фізичні проблеми, які мучили його в першій частині сезону, та вийшов на стабільний рівень. Гасперіні пересунув Руслана в атаку, підсиливши всі його чесноти. Як наслідок – атакувальний хавбек значно покращив свою результативність і підняв Аталанту на друге місце Серії А.

Як жити після програного фіналу Кубка Італії? "Б'янконері" мусять швидко оговтатися, горювати немає часу – треба відстояти друге місце. Аталанта виконала завдання на сезон – вийшла в Лігу чемпіонів. Трофея поки що доведеться зачекати, але Гасперіні знає, на кого покластися під час наступної спроби щось виграти. Одне ім'я висить над всіма іншими – Руслан Маліновський. Слова зайві, про все говорять цифри".

Вболівальники у Twitter захоплюються голом українця та його стабільністю.

Ruslan Malinovskyi en la presente temporada con Atalanta:



➤ 10 goles.

➤ 12 asistencias.

➤ 42 partidos.

➤ Líder de asistencias de la Serie A.

➤ Hoy marcó en la final de la Coppa Italia.



Se fue El Papu, Ilicic perdió terreno y él se hizo gigante.



INFRAVALORADO. pic.twitter.com/Cp2KONGY1g — Invictos (@InvictosSomos) May 19, 2021

"Папу пішов, Ілічіч випав з тонусу, а Маліновський став гігантом".

"Варто визнати, що Маліновський – одне з найкращих відкриттів Аталанти за останні роки".

Ruslan Malinovskyi had alle ingrediënten om te slagen bij Atalanta. En het heeft even geduurd. Maar uiteindelijk maakt hij het waar.



De afgelopen maanden de beste speler van Atalanta. Eindelijk efficiënt en constant. De heerlijke linker was al genieten. Nu nog meer. — Willem Haak (@WillemHaak) May 19, 2021

"Руслан Маліновський мав усе необхідне, щоб досягти успіху в Аталанті. Знадобився час, але зрештою він досяг висот. Найкращий гравець Аталанти за останні місяці. Ефективний і стабільний".

La zurda de Malinovskyi ya era un cañón y una pieza de orfebrería al mismo tiempo, pero se está convirtiendo en un arma productiva tremenda. 6 goles y 8 asistencias lleva el ucraniano en los dos últimos meses de competición (10 partidos). Son números de estrella. — Joel Sierra (@JoelSierra_) May 19, 2021

"Ліва нога Маліновського давно ювелірно стріляє, але тепер вона перетворилася на суперпродуктивну зброю. 6 голів і 8 асистів за два місяці – зіркові цифри".

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