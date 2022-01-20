Томас Мюллєр – найкращий асистент Європи. За останні 4 сезони німець віддав 65 гольових передач (в середньому 0,66 за матч). Фантастичний показник, яким він має завдячувати партнерам. Футболісти Баварії забили з передач Томаса на 23 голи більше, ніж показує система xG.

Мессі зробив стільки ж очікуваних асистів, як і Мюллєр, але конвертував їх лише в 47 реальних гольових передач. У топ-3 входять Лерой Сане (0,49 асиста за гру) та Джейдон Санчо (0,48 асиста за гру), в яких також солідний перебір. Це можна пояснити специфічним стилем Бундесліги.

Цікавою є ідеальна статистика Анхеля Ді Марії. Аргентинець віддав передач на 37 голів, і партнери рівно стільки забили. Найбільший недобір у списку має Кевін де Брюйне. Марнотрати в Манчестер Сіті позбавили капітана трьох голів.

Руслан Маліновський має другий недобір серед найкращих асистентів. Українець заробив 18,8 xA, однак партнери по Аталанті забили з його пасів 17 голів. В середньому за матч Маліновський віддає 0,34 гольової передачі.

"У Маліновському народився чемпіон". Італійські ЗМІ смакують страту Буффона, а Гасперіні може покластися на українця