Футболисты английского клуба готовятся к очередным матчам в суровых условиях.

Соцсети Манчестер Сити наполнились фотографиями с очередной тренировки команды. Снимки получились достаточно атмосферными, ведь занятия проходили на заснеженном поле Этихад Стедиум.

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Одним из героев фотосаги стал украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко. Наш легионер решил пошутить над фотографом и швырнул в него снежный шарик. "Лучше берегись", – подписали изображение в клубных соцсетях.

Напомним, свой очередной поединок Манчестер Сити проведет уже сегодня, 1 декабря, на выезде против Астон Виллы. Начало встречи в 22:15.

Зинченко в текущем сезоне провел за "горожан" 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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