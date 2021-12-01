Футболісти англійського клубу готуються до чергових матчів у суворих умовах.

Соцмережі Манчестер Сіті зарясніли світлинами з чергового тренування команди. Фотографії вийшли доволі атмосферними, адже заняття проходили на засніженому полі Етіхад Стедіум.

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Одним із героїв фотосаги став український півзахисник "містян" Олександр Зінченко. Наш легіонер вирішив пожартувати з фотографа і жбурнув у нього сніжну кульку. "Краще бережись", – підписали зображення у клубних соцмережах.

Нагадаємо, свій черговий поєдинок Манчестер Сіті проведе вже сьогодні, 1 грудня, на виїзді проти Астон Вілли. Початок зустрічі о 22:15.

Зінченко у поточному сезоні провів за "містян" 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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