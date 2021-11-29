"Это пройденный этап. Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения долгое время, то, конечно, бывает опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело. Я же не перестал играть в футбол – дальше занимался своим делом, еще и голы забивал, когда расстался, поэтому не знаю, как это касается того периода.

Просто когда мы расстались, я уехал в Турцию. И там у меня чуть-чуть не получилось. Но это не связано с тем, что я расстался. А так ситуация была неприятной. Кто знал, что так получится? Я давно это отпустил.

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Нет ли обиды? Мне не на кого обижаться. С Зинченко не общаемся. Ты ведь понимаешь, какая ситуация? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански.

Что бы сказал, если бы сейчас с ним встретился? Я не знаю, как бы отнесся к нему. Пожал ли бы руку? Не знаю. Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня – своя. Мы разные люди. Были когда-то друзьями, сейчас нет. Как дружить после такого поступка?

Раньше у нас была близкая компания. Мы довольно долго дружили, все супер было с U-14. Мы с 14 лет прошли все вместе, год за годом, вплоть до U-21. Что самое неприятное в этой ситуации? То, что это произошло за моей спиной. Если бы я знал, как это было, то это еще раньше разлетелось бы на интервью, не могу ничего сказать.

Спалил? Можно сказать, да, спалил", – рассказал Борячук в интервью Sportarena.

Напомним, об отношениях Александра и Влады стало известно в июне 2019 года, когда игрок Манчестер Сити поцеловал журналистку после матча Украина – Сербия во Львове. В 2020-м пара поженилась, а в начале 2021-го у них родилась дочь. Перед началом отношений с Зинченко Влада встречалась именно с Борячуком.

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