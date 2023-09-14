Артём Милевский продолжает поиски себя после прощания с футболом. Экс-форвард Динамо решил зарабатывать на жизнь с помощью соцсетей.

Ранее экс-форвард Динамо и сборной Украины активно вел свой канал на YouTube, а теперь решил взятся за Instagram.

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Милевский готов предоставлять всевозможные услуги – фото, сториз, поздравления с Днем рождения и даже личный выезд. Правда, за это придется выложить немалые деньги. Сколько это стоит? Артем за свои труды рассчитывает получить от 400 до 2500 евро. В частности, выезд в пределах Киева стоит 2 тысячи евро.

Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры игрока в сентябре 2021 года. Президент Динамо Игорь Суркис говорил о готовности предоставить бывшему форварду работу, однако никаких подвижек в этом направлении не было.

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