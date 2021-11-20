"Я сам себе часто задаю этот вопрос – это уже опыт, мастерство или фарт. Он выходит и на первых минутах забивает. Дай Бог, чтобы это так продолжалось.

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Денис – опытный футболист. Иногда не справляется со своими эмоциями. Но если держит себя в руках, играет с улыбкой – у него все получается. А когда он начинает нервничать, конечно, у него ничего не выходит.

Это наш динамовец, он всю жизнь провел в Динамо. У него были как прекрасные времена, так и не очень. Но он доказывает все на поле. Его Мистер выпускает – и он тут же забивает. Этот игрок необходим сегодня киевскому «Динамо» прежде всего благодаря своему опыту, чтобы показывать молодежи, как нужно играть", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, в поединке 15-го тура против Черноморца Гармаш вышел на поле сразу после перемены и уже через две минуты сумел отличиться мощным ударом издалека. В текущем сезоне Денис забил за Динамо 7 голов – больше лишь у Цыганкова и Буяльского.

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