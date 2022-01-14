"Думаю, что мы действительно хорошо начали, мне понравилось. Именно так я и хотел начать. Лучше бы мы забили гол, чем красная карточка у соперника. С этого момента казалось, что мы под большим давлением.

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Нам пришлось менять основу по понятным причинам. Во втором тайме мы внесли несколько изменений, я думал, что так будет лучше. У нас были довольно выгодные ситуации, но этого оказалось недостаточно.

Впрочем, это двухматчевое противостояние, и сейчас будет перерыв. Я не могу вспомнить, когда в перерыве был счет 0:0, а я бы думал: "У нас больше нет шансов пройти", – цитирует Клоппа ВВС.

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