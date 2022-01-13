В нынешнем розыгрыше Кубка лиги уже определился один финалист. Им стал Челси, обыгравший Тоттенхэм в двух матчах, а соперником "аристократов" может стать другой лондонский клуб – Арсенал. Для этого "канонирам" необходимо пройти Ливерпуль. Первая встреча проходила на Энфилде.

Челси повторно победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги – VAR отобрал у "шпор" два пенальти и гол

Юрген Клопп выставил основной состав, которому не хватало лишь Салаха, Мане и Кейта (они выступают на Кубке Африки). Вместо них в основе вышли Милнер, Минамино и Фирмино. Кроме того, из-за повреждения игру пропускал Алькантара. Микель Артета тоже выставил всех доступных лидеров – в заявку не попали только травмированный Томиясу, больной COVID-19 Эдегор и делегированные на КАН Обамеянг, Парти, Эль-Нэни и Пепе. Место в атаке нашел Нкетия, позицию правого фулбека закрыл Соареш, а в опорной зоне появился Локонга.

Первый тайм разочаровал обоих тренеров. Арсенал довольно редко ходил в атаку и вообще ничего не создал в первом тайме – в актив можно занести только смещения Сака с правого фланга на дриблинге, которые то и дело завершались успехом. При этом хватало глупых ошибок в обороне. В частности, уже на 10-й минуте лондонцы привезли себе угловой неудачным пасом на голкипера, а на 12-й Ремсдейл выбил мяч прямо в Хендерсона. К счастью для "канониров", этот эпизод завершился лишь корнером.

К ошибкам в защите добавился кадровый кризис. На 10-й минуте Микель Артета потерял Соареша из-за травмы, а на 24-й гости ещё и в меньшинстве остались – это Джака ударил Жоту в корпус высоко поднятой ногой, пытаясь выбить заброс из глубины на ход Диогу. Гранит получил пятое удаление со времени перехода в Арсенал. Ни один из игроков АПЛ, начиная с сезона 2016/17, не получал столько красных карточек во всех турнирах.

Лондонцы сняли с игры Нкетию, выпустив Холдинга. Ливерпуль сразу же захватил контроль над мячом и начал долго раскатывать его на чужой половине – "пушкари" не могли его отобрать. Впрочем, ни один момент из этого контроля мерсисайдцы не выжали. Не удалось даже попасть в створ ворот. У хозяев было только большое количество угловых, но их разыгравши не составляли проблемы для обороны Арсенала.

К концу первого тайма лондонцы ещё и начали активнее работать в атаке, организовав несколько перспективных подходов. В конце концов, на перерыв команды отправились при нулях на табло. Юрген Клопп был очень недоволен.

Второй тайм начался без замен. В его начале мелькнула надежда, что футболисты создадут много моментов, ведь уже на 48-й минуте Минамино мог забить шедевр. При подаче с левого фланга мяч срезался с ноги японца и улетел в дальнюю девятку, промелькнув над перекладиной. Впрочем, в последующие 20 минут встречи чего-нибудь интересного болельщики не увидели. Арсенал закрылся в среднем блоке и иногда контратаковал через фланги, а Ливерпуль не знал, как пройти оборону гостей.

В середине тайма соперники неожиданно разменялись действительно опасными моментами. Так, на 68-й минуте Джонс на левом фланге выдержал борьбу и пяткой отдал пас на ход Робертсону, а Энди запустил передачу на левый край штрафной. Минамино оттуда пробил в дальний угол – мяч прошел параллельно воротам, но очень близко от них!

Арсенал ответил на 71-й забросом Тирни в зону между центрбеками точно на ногу Сака. Букайо получил мяч прямо перед Алиссоном и даже пробил, но дистанция была слишком короткой – бразилец спас хозяев! Кстати, это был первый удар в створ за весь матч.

После этого в поединке снова наступило затишье. Его не смогли развеять ни тройная замена Юргена Клоппа, ни выход Тавареша у гостей. Окслейд-Чемберлэйн на 82-й минуте попытался забить с дистанции, однако сфера прошла над воротами. Кроме того, на 88-й Фирмино накрыл Габриэля при выносе, а мяч срикошетил в створ – впрочем, именно там стоял Ремсдейл.

Вырвать победу Ливерпуль мог на 90-й минуте, когда Ремсдейл ошибся при выходе на подачу. Минамино оказался перед почти пустыми воротами (там стоял лишь Уайт) и метров с 14-ти пробил, однако мяч полетел на трибуны! Ещё через две минуты Джонс стрелял с левого края штрафной – Ремсдейл выручил Арсенал!

В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Судьба путёвки в финал Кубка лиги будет решаться на Эмирейтс.

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