Ливерпуль и Арсенал расписали ничью в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги. Смотрите видеообзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Команда Артеты осталась в меньшинстве уже на 24-й минуте. Джака брутально въехал ногой в грудь Жоты, рвавшегося на рандеву с голкипером.

Арсенал вдесятером удержал ничью с Ливерпулем в полуфинале Кубка лиги

Без Салаха и Мане атака Ливерпуля выглядела откровенно беззубо. Подопечные Клоппа настреляли 17 ударов за матч, однако лишь один из них летел в створ ворот. 0:0 – все будет решаться во втором матче на Эмирейтс.