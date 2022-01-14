"Гадаю, що ми справді добре розпочали, мені сподобалося. Саме так я й хотів розпочати. Краще б ми забили гол, ніж червона картка у суперника. З цього моменту здавалося, що ми під більшим тиском.

Брутальне вилучення Джаки і безнадійність атаки Клоппа у відеоогляді матчу Ліверпуль – Арсенал

Нам довелося змінювати основу зі зрозумілих причин. У другому таймі ми внесли кілька змін, я думав, що так буде краще. Ми мали доволі вигідні ситуації, але цього виявилось недостатньо.

Втім, це двоматчеве протистояння, і зараз буде перерва. Я не можу згадати, коли в перерві був рахунок 0:0, а я б думав: "У нас більше немає шансів пройти", – цитує Клоппа ВВС.

Арсенал вдесятьох втримав нічию з Ліверпулем у півфіналі Кубка ліги