"Мы должны воспринимать все по очереди. Самое важное сейчас – это Осасуна, а дальше увидим. Я говорил одну или две недели назад, что мы должны набрать более 72 очков.

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Я знаю, что завтра (9 марта) нам придется играть матч на победу, и если мы ее одержим, то оторвемся от команды, которая занимает пятое место, минимум на девять очков. Таковы мои расчеты. Будет ли неудачей не финишировать в Лиге чемпионов? Меня не волнуют прилагательные, которые используют другие люди. Меня это не задевает. Но на клубном, командном и личном уровне, я думаю, это будет большим ударом.

Важна команда, когда мы играем хорошо, все выглядит эффектно. Когда команда играет плохо или не очень хорошо, мы думаем, что игроки не дотягивают до своего уровня. Нам нужна лучшая версия команды, и это, безусловно, когда Довбик и Стуани забивают голы. Нам нужна команда и нам нужно объединиться. Если мы будем такими же, какими были весь сезон, я уверен, что мы способны выйти в Лигу чемпионов, выиграв шесть-семь матчей подряд", – цитирует Мичела AS.

Напомним, что Жирона сейчас находится на втором месте с 59 баллами. Барселона отстает на один пункт, а Атлетико на четыре очка.

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