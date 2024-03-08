"Ми повинні сприймати все по черзі. Найважливіше зараз – це Осасуна, а далі побачимо. Я говорив один або два тижні тому, що ми повинні набрати понад 72 очка.

Жирона знову надовго втратила лідера – команді Довбика й Циганкова пощастило з календарем

Я знаю, що завтра (9 березня) нам доведеться грати матч на перемогу, і якщо ми її здобудемо, то відірвемося від команди, яка посідає п'яте місце, щонайменше на дев'ять очок. Такі мої розрахунки. Чи буде невдачею не фінішувати в Лізі чемпіонів? Мене не хвилюють прикметники, які використовують інші люди. Мене це не зачіпає. Але на клубному, командному та особистому рівні, я думаю, це буде великим ударом.

Важливою є команда, коли ми граємо добре, все виглядає ефектно. Коли команда грає погано або не дуже добре, ми думаємо, що гравці не дотягують до свого рівня. Нам потрібна найкраща версія команди, і це, безумовно, коли Довбик і Стуані забивають голи. Нам потрібна команда і нам потрібно об'єднатися. Якщо ми будемо такими ж, якими були весь сезон, я впевнений, що ми здатні вийти в Лігу чемпіонів, вигравши шість-сім матчів поспіль", – цитує Мічела AS.

Нагадаємо, що Жирона наразі перебуває на другому місці з 59 балами. Барселона відстає на один пункт, а Атлетіко на чотири очки.

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