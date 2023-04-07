Полузащитник СК Днепр-1 Валерий Лучкевич прокомментировал свою реабилитацию от травмы крестообразных связок колена, из-за которой пропускает почти весь текущий сезон.

"Надеюсь, что вернусь через месяц, но не хочу загадывать и говорить на сто процентов. 14 апреля будет ровно шесть месяцев с даты получения травмы. Сейчас мне необходимо пройти тестирование, чтобы понять, какая разница между левой и правой ногой. Если больше 15 процентов, то еще нельзя играть, а если маленькая разница, то могу заниматься на полную.

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Я очень хорошо себя чувствую. Если бы меня спрашивали, то я уже завтра готов. Живешь всю жизнь футболом, а тут такая травма", – поделился Лучкевич на подкасте СК Днепр-1.

Напомним, что Валерий травмировался в матче Лиги конференций против Вадуца, сыграв лишь 4 минуты. До этого Лучкевич восстанавливался от предыдущего повреждения.

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